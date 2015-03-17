Sigorta priminde yeni uygulama

Temsil ettikleri sektörlerde Türkiye’nin en büyük sanayi devlerinin işyerlerinin üye olduğu ve varlıklarının toplamı milyarlarca lirayı bulan iki işveren sendikası MESS ve TTSİS, sosyal güvenlik primi teşviki olarak tanımlanabilecek bir uygulamaya gitti.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS), üyelerine işçilerin sosyal güvenlik primlerinin işveren payına düşen kısmı için destekleme ödemesi yapmaya başladı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise önümüzdeki aylarda aynı uygulamayı hayata geçirme hazırlığı yapıyor.

TTSİS, geçtiğimiz aylarda olağanüstü genel kurula giderek yaptığı ödemeye imkân sağlayan tüzük değişikliği yaptı. Katkının yıllar içinde üyelerin aidatlarıyla sendikanın grev ve lokavt fonunda biriken paradan aktarılması planlandı. Üyelere ilk ödemeler şubat ayında başladı. TTSİS’in planlamasına göre üye işyerlerine 16 ayda toplam 65 milyon lirayı bulan bir rakam aktarılacak. 16 ayın sonunda üyelerin katılımıyla yapılan genel kuruldan devam kararı çıkarsa, uygulama devam edecek. MESS de yine tüzük değişikliği yaparak grev ve lokavt fonunu kullanacak.





Torbadan çıktı

İşveren sendikalarının grev ve lokavt fonunda üye aidatlarıyla biriken ve bankalarda nemalandırılan kaynaklar 2014 yılına kadar neredeyse hiç kullanılamıyordu. 2014 Eylül’de yasalaşan torbakanunla işveren sendikalarının grev ve lokavt fonunda biriken paranın üyeler için harcanmasının yolu açıldı. Bir yıl içinde fonun bir yıllık gelirin en fazla yüzde 25’inin kullanımına izin veriliyor.





TTSİS’in en az 800 milyon lirası var

Eski TÜSİAD Başkanı Muharrem Kayhan’ın başkanlığını yürüttüğü Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın fonunda biriken paranın en az 800 milyon lira olduğu öngörülüyor. TTSİS, 1961’den bu yana faaliyetlerine devam ediyor. Mevcut üyeleri arasında Kayhan’ın sahibi olduğu Söktaş, Altınyıldız Mensucat, Mithat Giyim, Saray Halı, Bahariye Mensucat, Karsu Tekstil, Küçükçalık Tekstil, Harmancı Etiket ve Öztek Tekstil gibi firmalar bulunuyor.





4 milyarlık fonu olan sendika üyenin kıdemine göre para yardımı yapacak

İş hayatında Borusan’da çeşitli kademelerde yöneticilikten sonra halen yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Celal Betil’in başkanı olduğu MESS’in çatısı altında ciro ve çalışan bakımından Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları bulunuyor. Üyeler arasında Arçelik, BSH Ev Aletleri, FordOtomotiv, Hema, Çolakoğlu Metalurji, Tofaş, Oyak Renault, Temsa Global, Türk Traktör yer alıyor. Fonunda 4 milyar lira olduğu öngörülen MESS’in üyelerine katkı yapabilmesi için gerekli tüzük değişikliğini en erken mayıs ayında yapması bekleniyor. 1959 yılında kurulan MESS, üyelerine yapacağı katkının formülü üzerinde çalışmaya devam ediyor. Henüz kesinleşmese de üyelik kıdemine göre katkı yapılması üzerinde ağır basan seçenek olarak görülyor.





Düzenli aidat şartı

Tabii ki üyenin sendikaya aidat ödemesinin düzenli olup olmayacağı da yapılacak katkı rakamının belirlenmesinde rol oynayacak. Öte yandan TTSİS’in yaptığı katkı ödemisinde bir işyerinde çalışan yıllık ortalama işçi sayısı baz alınıyor.