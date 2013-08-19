Bankalarda zorunlu sigorta uygulaması kalkıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz lobisi uyanık, milleti komisyonlarla çökertiyor" sözlerinin ardından Türkiye Bankalar Birliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülen çalışmada sona gelindi. BDDK, bankalara ücret ve komisyon değişikliğini müşteriye bir ay önceden bildirme zorunluluğu getiriyor. Belli bir oranı geçen ücret ve komisyonlar için de müşteriden onay alınması öngörülüyor. Ayrıca hesap bildirimlerinde de sadece maliyet kadar ücret alınabilecek.

Zorunlu sigorta kalkıyor

Sabah'ın haberine göre, zorunlu hayat sigortasının kaldırılması, kiralık kasa ziyaret ücreti, bozuk para değiştirme ücreti gibi tartışmalı uygulamaların kalkması konusunda uzlaşı sağlandı. Bankalarla yürütülen pazarlıkta, BDDK nakit avans ücreti, kredi karşılığında zorunlu açılan vadesiz mevduat hesapları için para, faiz dışında kesilen dosya masrafı gibi ekstre bedelleri alınmaması gerektiğini bildirdi.

Eylülde açıklanacak

Bankalarla 2.5 aydır yürütülen görüşmelerde, bazı ücret ve komisyonların tamamen kalkması bazılarının sadeleşmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Türkiye Bankalar Birliği, bankaların maliyet listesini hazırlayarak BDDK'ya verdi. Kurum, banka müşterisinin kendi hesabından para çekmesi ve yatırması karşılığında ücret alınmaması gerektiğini savunurken, bankalar ise bu konuda geri adım atmak istiyor. Ücret ve komisyonlara yönelik tebliğin eylülde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hesap işletim ücretlerinde de düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, işletim ücreti hesap sayısına göre alınmayacak. Kaç hesap olursa olsun müşteri başına alınacak. Alınan ücretler de maliyeti geçemeyecek. Bankalarla yürütülen görüşmelerin en önemli ayaklarından biri de "müşteriyi doğru bilgilendirme" yönünde oldu. Kurum, ücret ve komisyon oranlarını değiştiren bankanın müşteriye bir ay önceden bilgi vermesini öngörüyor. Banka bildirimi yaptıktan sonra da müşteri isterse bir hafta içinde hizmet alımından vazgeçebilecek.

Kredi kartı ücreti de düşüyor

Kurum, bankalardan kişi başına 150-200 lirayı bulan kredi kartı ücretlerinin yarı yarıya düşürülmesini istiyor. Zorunlu hayat sigortasının kaldırılması, kiralık kasa ziyaret ücreti, bozuk para değiştirme ücreti gibi tartışmalı uygulamaların kalkması konusunda uzlaşı sağlandı. Bankaların dosya, istihbarat ücreti, EFT, havale gibi kalemlerde belirlediği üst sınırı Kurum'un az bulduğunu belirten yetkililer, "Yürütülen çalışmalarda bazı bankalar maliyetlerini dahi açıklamak istemedi. BDDK, haksız aidat alan, geriye dönük hesap işletim ücreti yapanlar hakkında işlem yapacak" dedi.

Komisyon bankaların kâr kapısı

Bankalar, bankacılık hizmet gelirleri ve komisyonlarından geçen yılın ilk yarısında 9.3 milyar lirayı kasasına koyarken bu yılın aynı döneminde söz konusu kalemden yaklaşık 11.1 milyar lira gelir elde etti. Bu rakamın 8.4 milyar lirası vatandaşlardan çeşitli isimler altında alınan bankacılık hizmet gelirlerinden, 2.6 milyar lirası ise kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan oluştu. İlk altı ayda faiz dışı gelirler ise 16.2 milyar oldu.