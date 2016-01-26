"Mülteci kampında 15 yaşındaki erkek, kadına tecavüz etmeye çalıştı, sonra ölünceye kadar bıçakladı"

İsveç'te bir sığınmacı kampında 15 yaşındaki bir mültecinin kampta görevli Lübnan asıllı İsveç vatandaşı Alexandra Mezher isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu ve öldürene kadar bıçakladığı öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, polis olay yerinde büyük bir kavganın yaşandığını ve ortamın kan gölüne dönmüş haldde olduğunu ifade etti. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdehalelere rağmen genç kadın aldığı bıçak yaralarına dayanamadı ve yaşamını yitirdi.

Alexandra Mezher 14 ile 17 yaş arasında sığınmacı çocukların kaldığı kampta görevliydi. İsveç polisi tarafından tutuklanan saldırgan genç cinayetten yargılanacak.