T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Mülteci kampında 15 yaşındaki erkek, kadına tecavüz etmeye çalıştı, sonra ölünceye kadar bıçakladı"

İsveç polisi tarafından tutuklanan saldırgan, cinayetten yargılanacak

26 Ocak 2016 16:26

İsveç'te bir sığınmacı kampında 15 yaşındaki bir mültecinin kampta görevli Lübnan asıllı İsveç vatandaşı Alexandra Mezher isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu ve öldürene kadar bıçakladığı öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, polis olay yerinde büyük bir kavganın yaşandığını ve ortamın kan gölüne dönmüş haldde olduğunu ifade etti. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdehalelere rağmen genç kadın aldığı bıçak yaralarına dayanamadı ve yaşamını yitirdi.

Alexandra Mezher 14 ile 17 yaş arasında sığınmacı çocukların kaldığı kampta görevliydi. İsveç polisi tarafından tutuklanan saldırgan genç cinayetten yargılanacak. 

ETİKETLER

Alexandra Mezherisveçsığınmacıtecavüzbıçaklama

İlgili Haberler

Belçika'dan sığınmacılara ırkçı yaklaşım

Belçika, sığınmacılara ‘bir kadının seksi giyinmesinin, onun sevişmek istediği anlamına gelmediğini’ eğitimi verecek

Bileklik takmayan sığınmacıya yemek yok

Geçen hafta sığınmacıların yerleştirildiği evlerin kapılarının kırmızıya boyandığı ortaya çıkmıştı

Sığınmacılara karşı 'sert' önlem

Freiburg Belediye Başkanı Dieter Salomon, suç işlemeye meyilli sığınmacılara karşı polisiye önlemlerin artırılacağını söyledi.

Avrupa Çocuk Ombudsmanları: Çocuk sığınmacıların durumu felaket

Ombudsmanlar, Türkiye'ye verilecek mali yardıma karşı, sığınmacı çocuklara yardım garantisi istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24