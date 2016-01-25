Sığınmacılara karşı 'sert' önlem



"Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine konuşan Yeşiller Partisi mensubu Dieter Salomon, Freiburg'un bazı diskotek ve gece kulüplerinde yankesicilik ve sarkıntılık vakaları meydana geldiğini söyledi.

"Suç eylemleri büyük ihtimalle Mağrip ülkelerinden gelen sığınmacılar tarafından işlendi" diyen Salomon, "faillerin memleketlerinde şiddet tecrübesi edinmiş, kavgaya hazır ve silahlı erkeklerden oluştuğunu" söyledi. Freiburg Belediye Başkanı, Suriyeli sığınmacıların olaylarla ilgisi bulunmadığını kaydetti.

'Sertlik göstermeliyiz'

Güvenlik güçlerinden önlemlerin artırılmasını talep eden Dieter Salomon, "Sertlik göstermeliyiz. Sokaklarda yeniden güvenliğin sağlanabilmesi ve güvenlik güçlerinin varlığını artırabilmemiz için polisi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Diskotek ve gece kulüpleri sahiplerine de seslenen Dieter Salomon, farklı dillerde dağıtılacak bildiriler ve baskılı tişörtlerle Almanya'daki davranış kurallarının anlatılmasını istedi. Freiburg Belediye Başkanı, "Bu ülkede neyi istemediğimiz vurgulanmalı" ifadelerini kullandı.

Sığınmacılara yasak mekânlar

Hafta sonunda "Badische Zeitung" gazetesinde yer alan bir haberde, yankesicilik, sarkıntılık ve bıçaklı saldırı vakalarında meydana gelen artış nedeniyle Freiburg'un bazı diskotek ve gece kulüplerine sığınmacıların girişine izin verilmediği bildirilmişti. Polis, söz konusu alanda suç artışı tesbit edilmediğini açıklamıştı.

Köln'deki toplu taciz vakası

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi meydana gelen toplu taciz olayı geniş yankı bulmuştu. 497 kişi tacize uğradıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.