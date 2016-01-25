Bileklik takmayan sığınmacıya yemek yok

Galler'deki sığınmacılara renkli bileklik takma zorunluluğu getirildi. Çalışmalarına izin verilmeyen sığınmacılar, bileklikleri çıkarmaları halinde yemek alamıyor.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Renkli bileklik uygulaması altındaki 1 ayını ‘hayatının en zor günleri’ olarak niteleyen bir sığınmacı şu ifadeleri kullandı: “Bileklikleri takmazsak İçişleri Bakanlığı’na bildirileceğimiz söyleniyordu. Kaldığımız binadan yemek yemek yediğimiz binaya her gün 10 dakikalık bir yürüyüşle geçiyorduk, cadde boyunca bilekliklerimiz görünecek şekilde yürüyorduk. Yoğun trafiği olan yolda sürücüler kornaya basıyor ve bazen arabalarının pencerelerinden uzanıp bize, ‘Ülkenize geri gidin’ diye bağırıyorlardı.”

Sorumlu firma uygulamayı savundu

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı ihaleyle sığınmacıların Cardiff'teki barınmasından sorumlu şirket Clearsprings Ready Homes'tan yapılan açıklamada, uygulama doğrulandı. Şirket bilekliklerin, taşıyıcılarının sığınmacı olduğunu gösterecek herhangi bir logo veya işaret içermediğini belirterek uygulamayı savundu.

Sığınmacıların çalışmasına izin verilmeyen İngiltere’de, bazı bölgelerde sığınmacılara az miktarda para verilirken, bazı bölgelerde de market alışverişi yapmalarına imkan veren kartlar tedarik ediliyor. Ülkeye yeni giren sığınmacılar ise ‘ilk yerleşim’ diye nitelenen merkezlere sevk ediliyor. Bu merkezlerdeki sığınmacılar para da kart da verilmiyor. Yatacak yer sağlanan sığınmacılara, günde 3 öğün yemek sunuluyor.

İngiltere'nin kuzey doğusundaki Middlesbrough kasabasında da geçen hafta sığınmacıların yerleştirildiği evlerin kapılarının Nazi Almanyası'ndaki uygulamaları hatırlatacak şekilde kırmızıya boyandığı ortaya çıkmıştı.