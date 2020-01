Şiddete karşı kadın polislerden gönüllü mesai

Eskişehir’de hayata geçirilen “Yalnız Değilsiniz” projesinde 11 kadın polis, erkek şiddeti mesaisi yapıyor. Hakkında koruma kararı bulunan kadınların evine haftalık ziyaretler gerçekleştirerek risk analiz raporu hazırlayan polisler gönüllü çalışıyor. Türkiye’de bir ilk olan proje, şiddetine karşı mücadelede örnek olması için 80 ilin emniyet müdürlüklerine gönderildi.

Burcu Karakaş’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, Eskişehir’de erkek şiddetine karşı yalnızca kadın polislerden kurulan ekiple tanışmak için Emniyet Müdürlüğü kapısındayız. 10 Şubat’tan beri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’de bir ilk olan projenin adı, “Yalnız Değilsiniz”. 10’u sahada olmak üzere 11 kadın polisin yer aldığı ekip, hakkında koruma kararı olan kadınlara haftalık ev ziyaretlerinde bulunarak risk raporu çıkarmakla yükümlü. Şu an Eskişehir’de 300 civarında kadın hakkında polis koruması kararı var.

Öncelik verilecek raporların üzerine “Riskli” ibaresi

Ekip, evlere yaptıkları ziyaretlerde şikâyetçi oldukları erkeklerin tedbir kararını ihlal edip etmediklerini soruyor. Muhtar, komşu ve aile bireyleriyle de görüşülüyor. Her kadın için haftalık risk analiz raporu çıkarılıyor. Öncelik verilecek raporların üzerine “Riskli” ibaresi düşülüyor. Özlem Özsoy ve Serap Çetintaş ile ekibin her gün saat 08.00’de Sabah toplantısı için buluştuğu odadayız. Duvarda beş bölgeye bölünmüş, ev adreslerinin işaretlendiği bir harita asılı. Özsoy ve Çetintaş, evlerde çok iyi karşılandıklarını, kadınların çekinmeden her şeyi anlattıklarını söylüyonr. Şiddete maruz kalan kadınlar genelde ailelerin yanında yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla kapıyı açan aileden biri olursa ne ala ama o kişi erkek olursa işin rengi değişiyor: “Polis olduğumuzu bilmiyorlar, siviliz. Tanımayanlar anketör ya da pazarlamacı zannediyor. Geçenlerde bir kapı çaldık, eşi açtı. Uzaklaştırma kararı olan adam evde! 155’i aradık, ekipler geldi. Polisler resmi kıyafetli olduğu için açmadı kapıyı. Kadına ulaştık, ‘Barıştık’ dedi. Ertesi gün kararı kaldırttı.”