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Yaşam

Urfa’da şiddet gören kadınlara ekolojik köy

İnşa edilecek kerpiç evlerde 100 kadın çocuğuyla birlikte yaşayabilecek, eğitim, rehabilitasyon ve spor merkezleri de yapılacak

04 Mart 2015 11:26

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde şiddet gören kadınlara yönelik, yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak olan ’Ekolojik Kadın Köyü’ çalışmalarına başlanıldı.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz tarafından bağışlanan 10 bin metrekare arazi üzerine kurulacak köyde, Harran’ın ekolojik yapısına uygun olarak kerpiç evler yapılacak. Müstakil olarak inşa edilecek evlerde 100 kadın çocuğuyla birlikte kalabilecek. Asıl amacının şiddet gören kadınların sanat edinebilmeleri, topluma kazandırılmaları ve ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlamak olan köye evlerin dışında eğitim, rehabilitasyon ve spor merkezleri de yapılacak.

İHA’nın haberine göre, Özyavuz, eğitim merkezlerinde ise kadınlara sertifika programlı el işi, biçki dikiş, takı tasarım gibi mesleki kurslar düzenlenecek aynı zamanda tarım yapma imkanı sunulacağını belirtti. Harran ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta kurulacak köye sığınan kadınların çalışırken kazandıkları paraları hesaplarına yatırılacağını da anlatan Özyavuz, köyden meslek sahibi olarak ayrılan kadınların TOKİ’yle işbirliği ile yapılan evlerden satın alabileceğini de ifade etti.

Köyde yalnızca şiddet gören kadınlara değil, kimsesizler ve eşlerinden ayrı olup maddi sıkıntı çeken kadınlara da barınma hakkı sağlanması planlanıyor.

Projenin dünyada ve Türkiye’de örnek olması bekleniyor.

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