"Şiddet pornografisi" eleştirisi yapılmıştı; Lars von Trier "yeterince nefret edilmedi" dedi

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Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, Prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan The House That Jack Built filmine yönelik gelen eleştirilerden rahatsız olmadığını söyledi. Trier, " Filmimden yeterince nefret edildiğinden emin değilim" yorumunda bulundu.

Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman gibi yıldız oyuncuların başrolünde olduğu filmde, Trier gelen tepkileri normal karşıladığını ve rahat olduğunu ifade etti.

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Cineuropa'ya konuşan Trier, filmi yazma sürecinde ABD'li psikolojik polisiye gerilim romanı yazarı Patricia Higsmith okuduğunu söyledi.

Seri katiller hakkında kaba taslak bilgiye sahip olduğunu da ifade eden Trier, "Psikopatlar hakkında biraz bilgim vardı. Ben hiç kimseyi öldürmedim. Eğer bunu bir gün yaparsa bu bir gazeteci olur" diye konuştu.

Trier, 2011 yılından beri alkol tevadisi gördüğünü ve bu tedavi sayesinde daha alçakgönüllü biri olduğunu da sözlerine ekledi.

The House That Jack Built, 15 yıl boyunca akıl almaz cinayetler işleyen bir seri katilin hikâyesini, kendi böldüğü haliyle beş kızım halinde anlatıyor.