Lars von Trier'in galası Cannes'da yapılan filminde bazı eleştirmenler "şiddet pornografisi" gerekçesiyle salonu terk etti

T24 - Haber Merkezi

Danimarkalı yönetmen Lars von Trier'in son filmi 'The House That Jack Built'ın galasında bazı izleyici ve eleştirmenler, filmin "şiddet pornografisi" içerdiği gerekçesiyle salonu terk etti.

2011 yılında Cannes'da Hitler'e hayranlık duyduğunu söylemesiyle persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edildikten sonra festivalde ilk kez filmini gösterme şansı bulan Trier'e tepki gösterenler, filme yönelik "iğrenç" yorumunda bulundu.

Al Jazeera English muhabiri Charlie Angela filmin çocuklara yönelik şiddet içerdiğine dikkat çekerek, "Lars von Trier'in galasından çıktım, çünkü çocukların vurulup öldürülmesinin gösterilmesi sanat ya da eğlence değil" ifadesini kullandı.

Festivalin Sanat Direktörü Thierry Fremaux, Trier'in filminin içerdiği şiddet sahnelerinden dolayı ödül verilmemesi gerektiği görüşünü dile getirmişti.

Mat Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman gibi ünlü isimlerin yer aldığı The House That Jack Built, 15 yıl boyunca akıl almaz cinayetler işleyen bir seri katilin hikâyesini, kendi böldüğü haliyle beş kızım halinde anlatıyor.