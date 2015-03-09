Şiddet gören kadınların yarısı dünyaya tekrar kadın olarak gelmek istemiyor

Araştırma şirketi A&G’nin “Türkiye’de Kadın Olmak” raporuna göre, kadınların yüzde 62.2’si “gelecekten umutlu musunuz” sorusuna olumsuz cevap verdi. Kadınların yüzde 48’i dünyaya tekrar gelse, kadın olarak gelmek istemiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kendisini hiçbir zaman özgür hissetmeyen kadınların yüzde 60.6’sı, çarşıya-pazara giderken eşinden her zaman izin alan kadınların yüzde 29.4’ü eşinden şiddet görüyor.

İşte raporun devamı:

Şiddet gören kadınların;

- Yüzde 25.7’si ev işi yaparken, yüzde 24.3’ü arkadaşları ile otururken, yüzde 22.7’si yalnız yürürken kendini özgür hissediyor.

- Yüzde 48’i dünyaya tekrar gelse kadın olmak istemiyor.

- Yüzde 62.5’i “Gelecekten umutlu musunuz?” sorusuna olumsuz cevap veriyor.

- Kendisini hiçbir zaman özgür hissetmeyen kadınların yüzde 60.6’sı, çarşıya-pazara giderken eşinden her zaman izin alan kadınların yüzde 29.4’ü eşinden şiddet görüyor.

- Mutsuz olduğunu söyleyen kadınların ise yüzde 49.3’ü, geleceğinden umutsuz olan kadınların yüzde 28.5’i şiddetle karşı karşıya.

- Dünyaya yeniden gelecek olsam kadın olmayı istemem diyen kadınların yüzde 32.8’inin eşi şiddet uyguluyor.

- Çalışmayan kadınların yüzde 24.2’si eşinden şiddet görürken bu oran çalışan kadınlarda yüzde 18.3.

Günde 4 saat ev işi

- Çalışmayan kadınların her gün ev işine ayırdıkları süre ortalama 4 saat.

- 7 saati ev işine ayırdığını söyleyen ev kadınlarının oranı da az değil, yüzde 12.

- Bekârların ev işine ayırdıkları zaman da evli olanlara yakın, ortalama 3.7 saat.

- Türkiye’de yaşayan kadınların yüzde 58.2’si çalışmıyor.

- Ev kadınlarının ortalama yaşı 43.2.

Ortalama çalışan yaşı 35

- Çalışan kadınların ortalama yaşı 35, çalışmayanların ise 41.

- Marmara, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz’de çalışan kadınların oranı genel ortalamanın üzerinde.

- Çalışmayan kadın oranının en yüksek olduğu bölge, yüzde 85.3’le Doğu-Güneydoğu Anadolu’da.

‘Çalışıyorsan umut var’

Bekâr: 65.4

Üniversite mezunu kadınlar: 64.3

İlkokul mezunları: 42

Çalışan kadınlar: 62.2

Çalışmayan kadınlar: 51.5

'Eşim bağırıyor'

- Eşim beni kıskanıyor: 57.5

- Bana bağırıyor: 56.6

- Hakaret ediyor: 30.5

- Ailemi görmemi engelliyor: 10.1

- Çocuklara zarar vermekle tehdit ediyor: 3.4

- Arkadaşlarımı görmemi engelliyor: 14.0

- Beni dayakla tehdit ediyor: 15.1

- Evden kovuyor: 8.2

- Evdeki eşyaları kırıp döküyor: 16.1

- Sırf cezalandırmak için para vermiyor: 8.2

- Cinsel ilişkiye zorluyor: 12.3

‘Yaşla mutsuzluk artıyor’

- Kadınlar: 73.4

- Evliler: 77.3

- 8-30 yaş arasındakiler: 76.7

- 46 yaş üstü: 69.3

- Üniversite mezunu: 80.2

- İlkokul mezunları: 65

- Çalışan kadınlar: 77.8

- Çalışmayan kadınlar: 72.1