2083 kadın cevap verdi: Elimizde olsa neyi değiştirirdik?
08 Mart 2015 10:23
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Zeynep Miraç/Hürriyet Bugün durduk yerde Kadınlar Gününüzü kutlayan mesajlar, olur olmaz yerlerde karşınıza çıkan afişler, ‘Kadınlar çiçektir’ minvalinde açıklamalar göreceksiniz. Adil Gür’ün araştırması bize şu tespiti yeniden hatırlatıyor: Kutlanacak bir şey yok!
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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. A&G araştırma şirketi Türkiye’deki kadınların hayatını daha iyi anlayabilmek için bir çalışma yaptı. 36 şehir, 116 mahalle ve köyde 2083 kadınla görüşüldü. Kadınlarımızın gönlünde Türkân Şoray olmak da var, Angela Merkel de...