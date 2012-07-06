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Yaşam

Sibel Üresin İngiltere basınında

Sibel Üresin’in çift eşliliği savunmasıyla insanların şoka uğradığını yazdı

06 Temmuz 2012 16:58

Independent gazetesi, “Türk toplumunda laik ve dindar kesim arasında tansiyonun yükseldiğine inanıldığı sırada”, bir televizyon programında Sibel Üresin’in çift eşliliği savunmasıyla insanların şoka uğradığını yazdı.

Gazete, bazı araştırmalara dayanarak Türkiye’de 200 bin kadının çok eşli evliliklerde olduğunun tahmin edildiğini okuyucularıyla paylaştı.

Guardian gazetesi, İrlanda’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Mary Robinson’ın dünyadaki liderlerin üreme haklarını savunamamasından dolayı, kadın haklarının son 20 yılın en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söylediğini belirtti.

Gazete, Robinson’ın bu yorumunu, dünyanın dört bir köşesinde dini muhafazakârların aile planlamasına verilen desteği baltalamaya çalıştığı sırada yaptığını söyledi.

Guardian ayrıca, geçen ay Rio de Janeiro’da yapılan Rio+20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nın sonunda imzalanan anlaşmadan, Vatikan ve bazı ülkelerin muhalefetinden dolayı, üreme haklarının çıkarıldığını hatırlattı.

 

BBC Türkçe

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