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Yaşam

Sibel Üresin: Kocama arkadaşımı tavsiye ettim

Seda Sayan'ın programına katılan Sibel Üresin'e göre İstanbul'da tek eşli kimse yok!

04 Temmuz 2012 20:16

Seda Sayan'ın programına çıkan Sibel Üresin, İstanbul'da tek eşli kimse olmadığını savundu. Üresin, "Kocama arkadaşımı tavsiye ettim" dedi. 

''Kocamın ikinci bir eş alması için müsade ettim" sözleriyle daha önce tartışma yaratan Sibel Üresin, yine ilginç  açıklamalarda bulundu.

 

‘İstanbul'da tek eşli kimse yok’

 

Beyaz TV'de Seda Sayan'ın bugünkü (4 Temmuz 2012) konukları arasında yer alan Sibel Üresin, çok eşlilik konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere: "Hiç çift eşli yaşayan yokmuş gibi davranıyorsunuz, size şaşırıyorum. Eğer ben sadece kendi ofisimde bana gelen çok eşlileri değerlendirecek olursam; 'İstanbul'da tek eşli hiç yok' diye net bir cümle kurabilirim" dedi.

 

‘Kocama arkadaşımı tavsiye ettim’

 

Kocasına ikinci bir eş alması için müsaade ettiğini belirten Üresin "Ben kocama bekâr arkadaşımı gösterdim. 'Beğeniyorsan alabilirsin' dedim. Ama o kabul etmedi. Kabul etseydi de boşanmazdım" diye konuştu. 

 

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