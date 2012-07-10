Sibel Üresin: CHP'den teklif geldi

Çok eşliliğin yasal hale getirilmesini savunan muhafazakar kesimin aile danışmanı Sibel Üresin, CHP'ye sıcak mesajlar verdi.

"Ben kocama bekar arkadaşımı gösterdim. Beğeniyorsan alabilirsin dedim. Ama o kabul etmedi. Kabul etseydi de boşanmazdım" şeklindeki sözleriyle gündemi sallayan Sibel Üresin, CHP 'den teklif aldığını açıkladı. Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan ve erkeklerin ikinci bir eş alabilmesini savunarak gündeme oturan Sibel Üresin, Alt Üst Muhabbetler'de Serdar Turgut ve Esin Övet'in sorularını yanıtladı.

"Siyasi bir tarafınız var mı diye düşünüyor herkes. Var mı bir siyasi partiye yakınlığınız?" sorusuna Üresin, "Yok. Siyasete sıcak bakmıyorum" diye cevap verdi.

CHP 'ye geçerim

"Belki yeni bir parti kurarım. Var olan bir partide olmam" diyen Üresin, Serdar Turgut'un " CHP 'ye geçer misiniz?" sorusuna "Geçerim. Zaten CHP 'den de çok mail aldım. Gel diyorlar" diye karşılık verdi.

Anlaşacağıma inanıyorum

Turgut'un CHP izi kendi dünyasına nasıl oturtacak sorusuna Üresin, "Ben herkesin doğru ileşitim kanalı kurduğu sürece anlaşacağına inanıyorum" sözleriyle açıklık getirdi.

Üresin, CHP 'den gelen teklifin yöneticierden değil ilçe teşkilatlarından geldiğini sözlerine ekledi.

Yabancı basın da yazmıştı

Independent gazetesi, Üresin’in sözlerini gündemine almıştı. Gazete Türkiye ’yi şok ettiğini ve büyük bir öfkeyi ateşlediğini belirterek, “Birçok Türk, toplumdaki laik ve dindar unsurlar arasındaki kültürel gerilimin büyüdüğüne inanıyor ve Sayın Üresin’in açıklamaları, sorunu daha da kötüleştirdi gibi göründü” görüşünü savunmuştu.