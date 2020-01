Sibel Can'dan Mutlu Kaya'ya: Benden nefret etme...

Tedavi gördüğü GATA’da ‘Sesi Çok Güzel” yarışmasında kendisini keşfeden Sibel Can hakkında “Ondan nefret ediyorum” diyen Mutlu Kaya’ya yanıt veren ünlü şarkıcı çok kırıldığını söyledi. Sibel Can, “Gençliğin verdiği o heyecanla, sakın ha güzel kızım. Nefret kelimesini asla o gencecik yüreğine koyma. Billur sesinle nefret kelimesini telaffuz etme” dedi.

Geçtiğimiz aylarda 'Sesi Çok Güzel' yarışmasıyla adını duyuran Mutlu Kaya Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğramıştı. Kaya, 38 gün komada kaldıktan sonra uyandı. Tedavisine GATA'da devam edilen Kaya, Sibel Can'a sitemde bulunarak “Ondan nefret ediyorum, yalan konuşuyor” demişti.

Anne Hanım Kaya ise "Sibel Can yardım ediyorum diye kendini ortaya koydu, daha çok yardım edeceklerin önünü kapattı. Nasıl olsa Sibel Can arkalarında diyenler yardımdan vazgeçti. Sibel Can sadece Diyarbakır'daki hastaneyi iki kere menajerine arattı, bir defa da gazetecilerle yanımıza geldi. Kimse bize yardım etmek zorunda değil. Ama Sibel Can'ın yaptığı çok ağrımıza gitti. Ne hassasiyeti, ne de bir yardımı oldu" diye konuşmuştu.

Çok kırıldım

Hürriyet’te yer alan habere göre, Sibel Can, Mutlu Kaya ve ailesinin bu sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Çok üzüldüğünü belirten ünlü sanatçı şunları söyledi:

Bir yarışma programı ile yollarımızın kesiştiği, güzel sesini, güzel yüzünü Türk halkı ile tanıştırmanın bana kısmet olduğu sevgili Mutlu Kaya kızımızın "Sibel Can'dan Nefret Ediyorum.." söylemi beni inanılmaz derecede üzmüş ve kırmıştır.

Yıllar içinde hakkımda çıkan yüzlerce yalan- doğru haberler içinde de beni kıranlar üzenler elbette ki olmuştur…

Üzüntü ve küslüklerini bile kendi içinde yaşayan biri olarak, asla kırıcı yanıtlarım olmamıştır. İnsan 'a SAYGI, insan'a SEVGİ 'yi gerektiren mesleğimin hamuru "MÜZİK" zaten bunu gerektirir..

Ancak bu kez adımı ‘nefret’ kelimesi ile yan yana koyan sevgili kızım MUTLU KAYA'ya; ‘Gençliğin verdiği o heyecanla, sakın ha güzel kızım. Nefret kelimesini asla o gencecik yüreğine koyma. Billur sesinle nefret kelimesini telaffuz etme..

NEFRET sana yönlenen, geçliğine, güzelliğine, ömrüne kast eden düşmanlıklara, sevgisizliklere, kurşunlara yakışır…

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, sana olan ilgileri, sağlığına kavuşmanda senin için emek veren herkesin çabaları...Benim ve Türk halkının dua ve temennileri inan ki, yarınlara giden o çok güzel yolunun başlangıcı.. Ben sana inanıyor ve güveniyorum.. HER ŞEY ÇOK GÜZEL olacak. Ve sen ki; KADIN'a ŞİDDET 'i en ağırından yaşayan ve ayakta kalmayı başaran biri olarak hep SEVGİ'yle, hep GÜZELLİK'lerle ve hep YAŞAM'ın asıl amacı adın gibi.. MUTLU'luklarla anılacaksın’