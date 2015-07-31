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Mutlu Kaya'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Mutlu Kaya'nın babası, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi

31 Temmuz 2015 12:22

GATA'da tedavisi devam eden Mutlu Kaya'nın durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiği belirtildi.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve yaşadığı Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Mutlu Kaya’nın babası Mehmet Kaya, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde tedavisi sürdürülen kızının sağlık durumunu anlattı.

Kızının sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğine dikkati çeken Kaya, “Şu anda çok çok mutluyum” dedi. Baba Kaya, Mutlu’dan en güzel hediyeyi bir Babalar Günü’nde aldığını söyledi.

Kızının Güzel Sanatlar Lisesi’nde okurken verdiği hediye için Kaya, “Babalar Günü’ydü. Bana bir türkü söyledi, ben ağladım” dedi. Kaya, şimdi tek dileğinin, kızının iyileşerek Arif Sağ ve Belkıs Akkale’nin birlikte yorumladığı “Seher Yıldızı” türküsünü kendisine söylemesi olduğunu belirtti.

 

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