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"Sibel Can, İngiliz iş adamı ile Fransa'da evlenecek"

Sibel Can'ın nikâh töreninin Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleşeceği ileri sürüldü

12 Mayıs 2016 11:00

Sibel Can'ın Monaco’da altı ay önce tanıştığı İngiliz iş adamı ile evlilik kararı aldığı öne sürüldü. Çiftin Ramazan Bayramı sonrasında Fransa’da evleneceği iddia edildi. Sibel Can’ın, gelinliğini moda tasarımcısı Nur Yerlitaş’a yaptıracağı öğrenildi.

 

Düğün Fransa’da

 

Hürriyet’te yer alan habere göre; Sibel Can’ın Fransa’nın turistik bölgesi Cote d’Azur’daki evinde yapılacağı ileri sürülen düğününe Can’ın yakın çevresinden 40 kişi katılacak.

Sibel Can, 1988 yılında evlendiği Hakan Ural’dan 1999 yılında boşanmıştı. Bu evliliğinden bir oğlu ve bir kızı olan şarkıcı, 2000 yılında da müteahhit Sulhi Aksüt ile evlenmişti. Sibel Can'ın 10 yıl süren bu evlilikten de bir oğlu bulunuyor.

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