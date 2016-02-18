Sibel Can, doğum tarihini değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Müvekkilinin nüfusta 1964 doğumlu olduğunu anlatan Sibel Can’ın avukatı, “Müvekkilimin vefat eden anne ve babası 1969’da evlenmiştir. Eğer müvekkilim Sibel Can'ın doğum tarihi 1964 olsaydı, anne ve babasının evlenmesinden tam 5 yıl önce doğmuş olması gerekir ki bu mümkün değildir” dedi.



Radikal'de yer alan habere göre; Sibel Can’ın babası Engin Cangüre, kapatılan Fatih Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 1985 yılında başvurarak kızının yaşının büyütülmesini istedi. 1970 doğumlu olan Can, nüfusa 1972 olarak kaydedildi. Mahkemede dinlenen tanıklar da Sibel Can’ın 1964 tarihinde doğduğunu anlattılar. Mahkeme o tarihte 15 yaşında olan Sibel Can’ı çağırdı ve duruşmada dış görünümünün tanık ve Adli Tıp raporunu doğruladığını belirtti. Can’ın doğumunun nüfusa yanlış yazıldığını 13 Mayıs 1985 tarihli kararında açıklayan mahkeme, kayıtlara göre evlilik dışı doğduğu iddia edilen Sibel Can’ın doğum tarihinin tashihi gerektiğini belirterek yaşını 1 Ağustos 1964 olarak düzeltilmesine hükmetti.



Mahkeme kararıyla tam 6 yaş büyütülmüş

Sibel Can, 31 yıl sonra gerçek yaşının 1970 olarak düzeltilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak “yargılanmanın yenilenmesi” talebinde bulundu. Can’ın avukatı Emin Erdal, Fatih Nüfus Müdürlüğü’ne açtığı dava dilekçesinde müvekkilinin 1985 tarihli mahkeme kararıyla yaşının 1964 olarak kesinleştiğini, ancak müvekkilinin gerçek yaşının bu olmadığını açıkladı. Vefat eden babası Engin Cangüre tarafından kızı Sibel Can’ın yokluğunda kızına velayeten yaş büyütme davası açıldığını ve müvekkilinin yaşının 1964 yapılarak tam 6 yaş büyütüldüğünü dava dilekçesinde anlatan avukat Emin Erdal, “Mahkemenin kararı kesinleşmiş ve müvekkilimin nüfusuna işlenmiştir. Yeniden yaş düzeltme davası açabilme hakkımızın da yasal olarak mümkün olmaması yüzünden mahkemenin kararının yargılanmanın iadesi yolu ile ortadan kaldırılması gerekir” dedi.