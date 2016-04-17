T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sibel Can'ın albümü Youtube'a sızdırıldı

Şarkıcı Sibel Can, "Aylardır süren emeklerimizin bu şekilde heba edilmeye çalışılmasına çok üzüldüm" dedi

17 Nisan 2016 10:49

Şarkıcı Sibel Can'ın yeni albümü ‘Arabesque’ 29 Nisan’daki tanıtımından önce Youtube'a sızdırıldı. Can, yaklaşık iki saat boyunca erişilebilir olan parçaların yayınını avukatı kanalıyla durdurttu.

Şarkıların kim tarafından ve nasıl sızdırıldığının araştırılması için de girişimlerde bulunan Sibel Can yaptığı açıklamada “Aylardır süren emeklerimizin bu şekilde heba edilmeye çalışılmasına çok üzüldüm. Sanatın ve sanatçının emeklerine saygılı olma konusunda tüm dinleyicilerimin hassasiyet göstermesini rica ediyorum” dedi.

 

ETİKETLER

sibel canarabesquealbümyeni albümyoutubesızdırıldıavukat29 nisantanıtımhaber

İlgili Haberler

Sibel Can, doğum tarihini değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Mahkeme, evlilik dışı doğduğu iddia edilen Sibel Can'ın doğum tarihinin tashihi gerektiğini belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24