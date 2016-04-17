Sibel Can'ın albümü Youtube'a sızdırıldı

Şarkıcı Sibel Can'ın yeni albümü ‘Arabesque’ 29 Nisan’daki tanıtımından önce Youtube'a sızdırıldı. Can, yaklaşık iki saat boyunca erişilebilir olan parçaların yayınını avukatı kanalıyla durdurttu.

Şarkıların kim tarafından ve nasıl sızdırıldığının araştırılması için de girişimlerde bulunan Sibel Can yaptığı açıklamada “Aylardır süren emeklerimizin bu şekilde heba edilmeye çalışılmasına çok üzüldüm. Sanatın ve sanatçının emeklerine saygılı olma konusunda tüm dinleyicilerimin hassasiyet göstermesini rica ediyorum” dedi.