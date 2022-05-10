Show TV'den "Güldür Güldür'e sansür" iddiasına: Bu kadar geniş bir tanıtım yapıp sansür uygulayacak kadar şuursuz değiliz!

Show TV'nin üst düzey yöneticisi, Güldür Güldür'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin fragmanda yayınlanan ancak programda yer verilmeyen skeci sonrası başlayan sansür iddiasını yalanladı ve skecin bu hafta yayınlanacağını söyledi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Bakan Nebati ile ilgili skecin yayınlanmaması sonrası başlayan tartışmaları, Show TV'nin "en üst düzey yöneticisine" sorarken, “Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık” dediğini aktardı.

Altaylı'nın aktardığına göre üst düzey yönetici şöyle konuştu:

“Bunu Güldür Güldür’ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz.

Bu kez de aynen öyle oldu. Ancak tanıtımı yayınladığımız skeç bu hafta yayınlanmadı. Doğru. Ama bu sansürden değil. Tek nedeni bayram haftası olması. Bayram haftası olduğu için ratingler genel olarak düşüktü ve biz de iyi bir skeci ratinglerin ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk.

Bugüne kadar çok da ağır eleştiri içeren skeçleri yayınlamış bir kanal olarak, adı geçen bakanın bile güleceği kadar komik olan bir skeci yayınlamamak aklımızdan bile geçmedi.

Eğer böyle bir şeyden çekinse idik, siyasi skeç baştan istemez, bu skecin de bu kadar uzun bir tanıtımını yayınlamazdık. Hem bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz.”

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