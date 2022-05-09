Murat Yetkin: Güldür Güldür’e sansür uygulayınca Nebati’nin gururu kurtuldu mu şimdi?

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin hicvedildiği Güldür Güldür ekibi skecinin yayımlanmamasına tepki gösterdi. Yetkin, "Güldür Güldür’e sansür uygulayınca Nebati’nin gururu kurtuldu mu şimdi?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Ortada bir hazım meselesi de var sanki. Güldür Güldür ekibi daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da birden fazla defa hicvetti. Ne Koca’dan bir tepki duyduk ne yayından kaldırıldı. Türkiye Erdoğan’ın AK Parti iktidarına kadar, Cumhuriyet öncesinde de tek parti döneminde de siyasilerin hicvedilebildiği bir ülkeydi. Erdoğan iktidarını güçlendirdikçe hiciv ruhunu, espri zenginliğimizi de kaybettik. Kimileri, Koca gibi hicvi de siyasi kültürün bir parçası sayacak anlayışa sahip. Kimileri de Nebati’nin devamcısı olduğu anlayışa. Güldür Güldür’e sansür uygulayınca Nebati’nin gururu kurtuldu mu şimdi? Acaba o skeç yayınlansaydı Nebati yönetimindeki ekonominin perişan hali daha da kötüye mi gidecekti? Şimdi o skeç yayınlanmadığına göre, ekonomi düzelecek mi? Bugün, 9 Mayıs’ta Erdoğan Kabinesi toplantısında diğer kabine üyeleri, belki Erdoğan bile, Nebati’yi tebrik mi edecek Güldür Güldür komedyenlerine haddini bildirdiği için?" ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Nebati’nin derdi yasakçılıkla ciddiye alınmaya çalışmak olmamalı. Halkın geçim sıkıntısını, giderek artan hayat pahalılığını, TÜSİAD’ı dahi endişeye sevk eden gelir dağılımı adaletsizliğiyle uğraşmak olmalı."