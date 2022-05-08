Güldür Güldür'ün fragmanında yer alan Nureddin Nebati skeci yayınlanmadı!

Güldür Güldür Show'un 305'inci bölümü, dün Show TV'de yayınlandı. Tanıtımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı bir skeç de yer almıştı. Ancak yayınlanan bölümde bu skeç programda yer almadı.

Skecin kanal yönetiminin müdahalesiyle yayınlanmadığı iddia edilirken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi ve açıklama yapılmasını talep etti.

Skeçte, Bakan Nebati'nin Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybedemeyeceğini söylemesine, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sözlerine atıfta bulunuluyordu.

TIKLAYIN - Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci: Size iyi bir haberim var, Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez!