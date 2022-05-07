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Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci: Size iyi bir haberim var, Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez!

07 Mayıs 2022 11:25

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati taklidinin yer aldığı bir skeç yayınladı. 

Güldür Güldür Show, sosyal medya hesaplarında 305. bölümünde yer alan bir skeç paylaştı. Yeni skeçte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Nebati'nin ekonomi üzerine konuşmalarından kesitler yer alıyor. 

Bakan Nebati'nin Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sözlerinin yer aldığı skeç, cumartesi günü Show Tv'de izleyicilerle buluşacak.

 
Güldür Güldür ShowHazine ve Maliye BakanıNureddin NebatiekonomiTürk Lirasıenflasyon

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