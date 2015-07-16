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Kültür-Sanat

Sezen Aksu 40. yıl konserinde gökkuşağı renklerine büründü

Sezen Aksu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi

16 Temmuz 2015 13:08

‘Sezen’li Yıllar’ konseriyle 40’ıncı sanat yılını kutlayan Sezen Aksu, gökkuşağını andıran kostümüyle, sahnede görsel bir şölene imza attı.

Sezen Aksu, 40’ıncı sanat yılını önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği ‘Sezen’li Yıllar’ konseriyle kutladı. Aksu, dünden bugüne en özel şarkılarını renkli şovlarla seslendirdi.

12 Eylül olayları ve II. Dünya Savaşı’ndan çocuk fotoğraflarının yer aldığı konserde izleyenler adeta zamanda yolculuğa çıktı.

Milliyet’ten Emrah Akçay’ın haberine göre, sanatçıya ‘Ünzile’ şarkısında 20’den fazla küçük kız çocuğu eşlik etti. ‘Son Bakış’, ‘Kavaklar’ ve ‘Güvercin’ parçalarıyla kaybettiğimiz değerli isimleri anan Aksu, “Dünyanın hiçbir yerinde olana bitene bu kadar dirençli bir millet yok. Allah’tan böyleyiz. Hayat, düğün ve cenaze” dedi.

Sahnede kostümünü değiştiren sanatçı, rengarenk kıyafetiyle dansçılar tarafından havaya kaldırıldı.

 

 

 

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