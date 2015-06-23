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Demet Akalın: Sezen Aksu'yu tehdit ettim

'Şarkıyı dinler dinlemez pılımı pırtımı topladım, Sezen Aksu’nun evine koştum...'

23 Haziran 2015 13:16

Demet Akalın, Sezen Aksu’nun başkasına söz verdiği besteyi, nasıl tehdit edip aldığını açıkladı:

“Üçüncü köprüden atarım kendimi.”

Yeni albümü ‘Pırlanta’nın çıkış şarkısı ‘Ders Olsun’la müzik listelerinde bir numara olmanın keyfini yaşayan Demet Akalın’ın mutluluğu Sezen Aksu’dan gelen tebrik telefonuyla daha da arttı. Aksu’nun albümünü dinleyip ‘Günaydın Abla’ya bayıldığını, diğer favorilerinin de ‘Gölge’ ve ‘Ders Olsun’ olduğunu açıklayan Akalın, “Sezen Aksu’dan bunları duymak beni çok mutlu etti” dedi.

Akalın, ‘Bekleyemedin mi?’ şarkısını Aksu’dan nasıl aldığını da şu sözlerle dile getirdi:

“Şarkıyı dinler dinlemez pılımı pırtımı topladım, Sezen Aksu’nun evine koştum. Dizinin dibine oturdum. ‘Kızım başkasına söz verdim, olmaz’ dedi. Kendimi üçüncü köprüden atarım diye tehdit ettim. Evinde, şarkıyı bana okuttu. Yanıma yaklaştı, eyvahhh dedim. Kolunu göstererek, ‘Bu tüyler boşu boşuna diken diken olmaz’ dedi ve şarkıyı kaptım.”

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