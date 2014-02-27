'Sezaryen bebeklerin obez olma ihtimali yüksek'

Bilim insanları, sezaryen doğumla dünyaya gelenlerin, normal doğumla dünyaya gelenlere oranla ilerleyen yaşlarda obez olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

PLoS One adlı dergide yayımlanan araştırmada, 38 bin doğum incelendi. Sonuçlar, sezaryen doğumların obez olma riskinin yüzde 22 arttığını gösteriyor.

BBC’de Türkçe'de yer alan habere göre İngiliz araştırmacılar, sezaryen doğumların uzun vadede yaratacağı sonuçlar hakkında kadınları bilgilendirmenin önemli olduğunu belirtti.

Fakat uzmanlar, nasıl bir etkileşim olduğunun henüz belirsiz olduğu görüşünde. Araştırmaya göre normal doğumla dünyaya gelen her 100 yetişkinden 60’ında kilo fazlalığı veya obezite görülüyor. Sezaryenle doğan her 100 kişide ise bu rakam 65’e çıkıyor.

Sonuçlar, sezaryen doğumların kişinin vücut kitle endeksine (BMI) ortalama yarım kilogram eklediğini gösteriyor.

Londra’da Imperial College adlı üniversitede görevli araştırmacı Dr. Matthew Hyde, “Bu her 100 kişide 5 fazla demek. Bu endişe verici” dedi.

“Bu vücut kitle endeksinde yalnızca yarım birim bir artış anlamına geliyor, ama bu artış tüm nüfus genelinde yaşandığında kilo artışı ve yan etkilerini görebilirsiniz.”

Hyde, çocuk doğumlarına ilişkin tavsiyelerin yalnızca bebek ve anne için doğumdan hemen sonra karşılaşılabilecek sonuçlara odaklandığını, uzun dönemde doğabilecek sorunların da ele alınması gerektiğini söyledi.

Stres ve bakteri etken

Daha önce yapılan araştırmalar, astıma yakalanma riskini de sezaryen doğumla bağlantılı olabileceğini ortaya koymuştu.

Normal doğumun obeziteden koruyabileceğine ilişkin iki ana teori var: Normal doğumun yarattığı stres, bebeğin genlerinde değişiklik yaratabilir.

Normal doğum esnasında, annesinin doğum kanalından geçen bebek bağışıklık sistemini güçlendiren faydalı bakteriler alır. Araştırma, başka faktörlerin de etken olabileceği gerekçesiyle şişmanlığa yalnızca sezaryen doğumun sebep olduğunu kanıtlayamıyor.

Prof. Neena Modi ise “Birçok anne ve bebekleri için sezaryen doğumun en iyi seçenek olduğu durumlar olabilir. Sezaryenin hayat kurtardığı durumlar da var” diyor.

“Fakat yine de, sezaryen doğum yapmak isteyen kadınlara en iyi tavsiyeleri verebilmek için uzun vadedeki sonuçlarını da iyi anlamamız gerekir.”

Kadın doğum uzmanı danışmanı Patrick O’Brien, araştırmayla ilgili BBC’ye yaptığı değerlendirmede “Bu bağlantıyı gündeme getirmek önemli ve ilginç fakat buna asıl sebep olanın sezaryen doğum mu yoksa başka etkenler mi olduğunu anlamak zor” dedi.

O’Brien, kadınlara farklı doğum yöntemlerinin artıları ve eksilerini anlatırken dürüst olmanın önemli olduğunu belirtip normal doğumun sonuçlarının da teorik olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.