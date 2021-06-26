Şeyma Subaşı sitem etti: Beni biraz bırakın, insanın kaybına saygınız olsun

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yaptığı sırada hamile olduğunu duyuran, hemen ardından da bebeğini kaybettiği haberini veren Şeyma Subaşı hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt verdi.

İbiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi’yle ayrıldıkları iddialarını doğurmuştu.

Subaşı, “Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram’dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum” ifadelerini kullandı.

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