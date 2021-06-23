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Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim

"Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım"

23 Haziran 2021 23:49

Dün hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı, bugün üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İki aylık hamile olan sosyal medya fenomeni, bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Şeyma SubaşıŞeyma Subaşı bebekŞeyma Subaşı hamile
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