Şeyma Subaşı: Dedikodular doğru, hamileyim

Şeyma Subaşı, evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bebeklerinin olacağını ve bu sebeple evlilik için acele ettiklerini söyledi.

Subaşı, geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğu iddialarına “Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” yanıtını vermişti.

Temmuz ayında Ibiza’da nikâh masasına oturmayı planladıklarını da söyleyen Subaşı, ''Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz'' ifadesini kullandı.

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