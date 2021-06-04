Şeyma Subaşı: Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten
04 Haziran 2021 13:52
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Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, üç aylık hamile olduğu iddiasına yanıt verdi.
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Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyledi, 'Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten' dedi.
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Temmuz ayında Ibiza’da nikâh masasına oturmayı planladıklarını söyleyen Şeyma Subaşı, “Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” dedi.
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Subaşı, "Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hâlâ hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!" diye konuştu.
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Yaz boyunca Ibiza’da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami’deki evinde tadilat yapıldığını belirtti.
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Düğünden sonra Ibiza’da kalacak olan Şeyma Subaşı ve sevgilisi, eylül ayında ABD’ye dönerek Miami’deki evlerine yerleşecek.
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Günaydın yazarı Bülent Cankurt, "Doğrusunu benden öğrenin" diyerek, son dönemde Şeyma Subaşı hakkında çıkan hamilelik iddiaları hakkında bir yazı kaleme almıştı. "Şeyma Subaşı hamile, hem de üç aylık" iddiası ortaya atılmıştı.
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Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafına, "Bugün sağlıklı besleneyim...Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" mesajını yazmıştı.
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Subaşı, "Bir de yarın büyük bir parti yapıyorum Ibiza'daki evimizde. Hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.