Şeyma Subaşı'dan Cüneyt Özdemir'e: Bu kadar sataşmanızın altında gizli bir hayranlık mı yatıyor?

YouTube'da canlı yayınlar yapan televizyoncu Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı'nı konuk aldığı yayında, ikili arasında yaşanan ilginç diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

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Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cüneyt Özdemir'i sevdiğini belirtti. Subaşı, "Acaba bana bu kadar sataşmasının altında gizli bir hayranlık mı yatıyor diye merak etmiyor değilim. Ki bana gelen mesajlardan birçok kişinin de böyle düşündüğünü görüyorum." düşüncesini dile getirdi.

Subaşı paylaşımında, "Onur duydum Cüneyt Beyciğim. Benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum (ne desem anlamamakta ısrarcısınız zaten ondan istediklerinizi söylesem bile duymazsınız, ben de kimse için kendim olmaktan vazgeçmem zaten biliyor olmanız lazım) ama şu dönemde size iyi geliyorum anlaşılan, kendinizi bu şekilde oyalıyorsunuz siz de sanırım. Haklısınız, zor bir dönem. Ben (yaşananlara saygı çerçevesinde) evimde, yaşantımı paylaşmaya devam edeceğim. Dilerseniz takipte kalın diyeceğim ama zaten takipte kalacağınızdan eminim." ifadesini kullandı.