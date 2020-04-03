Cüneyt Özdemir'den kendisini Ibiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na: Ben Ibiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin

YouTube'da canlı yayınlar yapan televizyoncu Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı'nı konuk aldığı yayında, ikili arasında yaşanan ilginç diyaloglar herkesi güldürdü.

Sevgilisi Guido Senia ile yaklaşık 20 gündür karantinada olan Şeyma Subaşı, virüsü ilk başlarda ciddiye almadığını ve Türkiye'ye ulaşmadan önce Phuket, Londra ve Beyrut'a gittiğini söyledi.



Sevgilisiyle Türkiye'ye geldikten sonra Guido ile bir partiye gittiklerini anlatan Subaşı, ardından hastaneye çağrıldıklarını ve test yapıldıktan sonra kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi. 17 gündür evde olmanın kendisini olgunlaştırdığını söyleyen Şeyma, sözlerine şöyle devam etti: "Sizin neler söylediğinizi ne haberler verdiğinizi daha fazla takip etmeye başladım. Koronavirüs bende bunu değiştirdi. Artık bütün dünya haberlerini takip ediyorum ve daha olgunlaştığım bir dönemdeyim gibi hissediyorum."

"Ben Ibiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'deydin"

Şeyma Subaşı Temmuz'dan sonra her şeyin normale dönmesini beklediğini söyleyerek, Cüneyt Özdemir'i de Ibiza'ya davet etti.



Subaşı, "Cüneyt Bey Ibiza'ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi" diye sorunca Cüneyt Özdemir ise "Ben Ibiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de filandın sanırım" diyerek karşılık verdi.



İkili arasındaki bu diyalog ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.