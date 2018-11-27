Şeyma Subaşı: Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım gayet iyi bilinir

Dün Silivri Adliyesi'ne giderek anlaşmalı olarak Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, oyuncu Çağatay Ulusoy ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Ulusoy ile arkadaş olduklarını söyleyen Subaşı, "Arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" dedi.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 1 yıl 2 ay süren evliliklerini dün Silivri Adliyesi'nde noktaladı. Ilıcalı boşandıktan sonra yaptığı açıklamada, "İkimiz de üzgünüz, yürümedi. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın Subaşı'na aylık olarak 125 bin lira nafaka ödeyeceği öğrenildi.

Subaşı boşanmanın ardından bir açıklama yapmadı ancak sosyal medya hesabından Ulusoy ile hakkında konuşulan iddialara yanıt verdi.

Subaşı, Instagram hesabından şunları yazdı:

"Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir."

Bu arada yaklaşık 3 milyon takipçili Instagram hesabını sık kullanan Subaşı'nın boşandıktan sonra ilk işi Ilıcalı soyadını hesabından silmek oldu.

Öte yandan Subaşı, Ilıcalı ile olan fotoğraflarını ise henüz hesabından kaldırmadı.