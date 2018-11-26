Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandı

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti, tek celsede boşandı.

Geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturan çift boşanma kararı almıştı. Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programının sunucularına mesajla ulaşan Ilıcalı, "Boşanıyoruz, haberler doğru" demişti.

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Hürriyet gazetesinden Ceylan Sever'in aktardığı habere göre, çift bugün anlaşmalı olarak boşandı. Silivri Adliyesi'ne aynı araçta gelen Acun Ilıcalı ılıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Silivri Adliyesi'ne girerken neşeli oldukları görüldü.

Ilıcalı'dan açıklama

Adliye çıkışı gazetecilere konuşan Ilıcalı, "Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık" dedi.

İkilinin hikâyesi

Ilıcalı'nın Var Mısın Yok Musun isimli yarışmayı yaptığı yıllarda programa katılan Subaşı ünlü yapımcı ile burada tanıştı.

O dönemde 19 yaşında olan ve Ilıcalı'ya "Varım" diyen Subaşı, yarışmadan 60 bin TL kazanarak ayrıldı.

Ardından Ilıcalı, Subaşı'yı bir yarışmanın kostüm tasarım ekibinde görevlendirdi.

Subaşı ile Ilıcalı bir süre birlikte olduktan sonra kız çocuklarını 2014 yılında dünyaya getirdi.

ABD'de doğum yapan Subaşı ile 4. kez baba olan Ilıcalı çocuklarına Melisa ismini verdi. Bu zamanda Ilıcalı, eski eşinden de boşandı.

İkili, geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez’de dünyaevine girdi.

Ilıcalı ile birlikteliği sonrası adını geniş kitlelere duyuran 28 yaşındaki Subaşı, kısa sürede sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Takipçi sayısını yaklaşık 3 milyona çıkararak fenomen haline dönüşen Ilıcalı, gezdiği ülkeler ve katıldığı etkinliklerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.



49 yaşındaki Ilılıca, Subaşı'na geçtiğimiz günlerde ise Etiler-Bebek'te bir restoran açtı, işletmeciliğe adım atan Subaşı'nın mekanının açılışına birçok ünlü isim katıldı.