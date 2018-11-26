Defne Samyeli'nin kızından Acun Ilıcalı açıklaması

Eski manken ve sunucu Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilıcalı ile ilgili kendisine yönelik haberlere tepki gösterdi.

Deren Talu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra’ya en on 13 yaşımda ailemle gittim, iddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir!!! Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz.”

TIKLAYIN - Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandı

Defne Samyeli: Ne ilişkisi, ne Londrası?

Defne Samyeli de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yine dedikodu, yine iftira, yine sosyal medyada yorum adı altında bir ton rezillik. Ne ilişkisi, ne Londrası, ne evi? Hayatlarımızda böyle çirkinler yok. Kızım Deren'in adını karıştırmaya çalıştıkları tamamen uydurma bu senaryoyu üreten, yazan, yayan herkes hakkında yasal yollara başvuruyoruz. Sorumlulular elbette ortaya çıkacak, cezelarını çekeckeler. 22 yaşında tertemiz genç bir insanı kendi karanlık ruhlarıyla böyle üzüp incitenler, mutlaka bedelini öderler"

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanacağı iddiaları gündeme geldiği sırada sosyal medyada ünlü yapımcı ile Deren Talu arasında bir ilişki olduğu iddia edilmişti. İlerleyen saatlerde de Ilıcalı ve Subaşı çifti tek celsede boşanmıştı.

Ilıcalı, boşanmanın ardından şu açıklamayı yapmıştı: