Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti boşanıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, boşanma kararı aldı.

Geçen yıl eylülde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de düğün yapan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin önümüzdeki günlerde boşanacakları, evliliğin bitmesinde ise birçok nedenin olduğu ifade edildi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına mesajla ulaşan Ilıcalı, "Boşanıyoruz, haberler doğru" dedi.

Çift, ilerleyen saatlerde boşanmak için geldikleri adliyede görüldü.

Subaşı: Good morning!

Boşanma haberinin ardından Şeyma Subaşı’dan ilk paylaşım geldi. Subaşı, Instagram hesabında şu fotoğrafı paylaştı:

Uzun süre birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin 5 yaşında Melisa isminde bir kız çocukları var.