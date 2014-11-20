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'Seyit Rıza ve arkadaşlarının cesetleri Fırat Nehri kıyısında yakıldı'

Taraf gazetesi yazarı Cafer Solgun, Dersim katliamında Seyit Rıza ve arkadaşlarının yakıldığını ileri sürdü

20 Kasım 2014 01:17

Cafer Solgun, devletin Dersim katliamında asılan Seyit Rıza ve arkadaşlarının cesetlerine ne yapıldığını açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Taraf gazetesi yazarı Cafer Solgun önemli bir iddiada bulundu.

Solgun, Dersim katliamı sırasında asılan Seyit Rıza ve arkadaşlarının cesetlerinin Fırat Nehri'nin kıyısında yakıldığını ve küllerinin savrulduğunu iddia etti.

Devlete birçok kez 1937'de asılan Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerini öğrenmek için başvurduklarını fakat bir türlü sonuç alamadıklarını söyledi.

Solgun, yapılan resmi birçok başvuruya "Böyle bir olay kayıtlarımızda bulunmamaktadır" cevabı aldıklarını söyledi.

"Bunun dalga geçmek" olduğunu belirten Solgun, Seyit Rıza ve arkadaşlarının cesetlerine ne yapıldığını devletin açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

 

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