Demirtaş'tan 'Dersim özrü' tepkisi: Ulan hepiniz oradaydınız be!

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Dersim için CHP adına özür dilerim" sözleri sonrası başlayan taartışmalara ilişkin olarak, "Diyorlar ya sen yaptın sen yaptın. Ulan hepiniz oradaydınız be" dedi.

Demirtaş, partisinin grup toplantısında konuştu.

Demirtaş’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Arşivleri açmanız lazım. Dersim ismini iade etmeniz lazım. Evlatlık verilen Dersimlileri açıklamanız lazım. Dersim'in Munzur vadisiyle ortadan kaldırmak istediğiniz tarihini, HES'lere barajlara dur demek lazım.

Ucuz bir siyasi rant için, Dersim’in tarihindeki en büyük katliamı ucuz malzeme olarak kullanıyor. Zannediyor ki Dersimliler sayın başbakanı alkışlıyorlar diye düşünüyorlar herhalde. İnanılmaz bir gaddarlık vandallık örneği. Acıyla dalga geçme örneğidir.

"Ulan hepiniz oradaydınız be"

Bakın o dönemin üç tane gazete manşeti. Üçünün de bugün siyasi partilerde temsilcileri var. O dönem hepsi aynı partinin içinde çalışıyorlardı.

Diyorlar ya sen yaptın sen yaptın. Ulan hepiniz oradaydınız be.

Bu Son Posta gazetesi, bugünün sağcılarının belki temsilcileri. Asiler sığındıkları sarp dağlarda imha ediliyorlar. Dersim meselesi tarihe karıştı, açlık baş gösterdi.

“Tanıdık geliyor değil mi, çapulcular”

Solcu Tan Gazetesi, sözde solcu Tan Gazetesi: Tunceli'de tam asayiş teessüs etti.

“Çapulcular mahkemede hesap veriyorlar.” Tanıdık geliyor değil mi, çapulcular. O dönemin çapulcuları da Dersim'den çıkıyormuş demek ki.

Dönemin Cumhuriyet gazetesi. “Şakilerden 32 kişi maktul düştü, mağaralara sığınan haydutlar takip ediliyor.”

“Alayınız suçlusunuz”

Birbirinizi suçlamanıza gerek yok. Hepiniz Dersim'in sorumlususunuz. Topu birbirine atmanıza gerek yok. Alayınız suçlusunuz. Devlet olarak parti olarak hepiniz özür dileyeceksiniz ayrı ayrı.

İşte Dersim özrü kendi aralarında bu kadar samimiyetsiz tartışma şeklinde yürüyor. Bizler bu ülkenin eşit yurttaşlarıysak, mezhebimiz inancımız yaşam tarzımız devleti ilgilendirmez. Biz devlete eşit ortaklar olarak birlikte yöneteceksek bu devletin hepimize eşit hizmet sunması döneminde hiçbir çözüm yoktur.

“Hepsi HDP’yi ortak düşman olarak görüyorlar”

Kim devleti ele geçirirse kendi malı gibi görüp öyle yönetiyor. Bir kişi kendi şirketini dükkanını nasıl yönetiyorsa bunlarda aynı şekilde yönetiyor. Cumhuriyet tarihi boyunca devleti böyle yönettiler. Kardeşlik barış demokrasi özgürlük asla olmayacak, bunun panzehirini kurduk işte Halkların Demokratik Partisi. Bu demokrasi anlayışı, faşizan mezhep anlayışını kırmak üzere, emekten işçiden yana bir çizgiyi, halkların iktidarı olarak oluşturmak için bir alternatif kurduk. Hepsi tamamı HDP’yi hedef alan çalışmalar yürütüyorlar. Yayın organlarına bakın, tamamı HDP’nin aleyhine yazıp çiziyor. Hepsi ortak düşman olarak görüyorlar. Bu yönüyle onların penceresinden bakınca haklıdırlar. Çünkü bütün bu partiler tekçi faşizan temelden beslenen partilerdir.

“Her birinin kutsalı diğerinin kutsalından bin kat kıymetlidir”

Bunları bu ülkede halk nezdinde teşhir etmeden, halkın gönlünde mahkum etmeden gerçek kardeşliği bulamayacağız. Bizi birbirimize düşman, aynı mahallede şehirde, giderek aynı ülkede yaşayamaz hale getirecektir. Her birinin kutsalı diğerinin kutsalından bin kat kıymetlidir. Başkalarının kutsallarını ayaklar altına almaktan vazgeçmeyecekler.

Mücadele o nedenle uzun solukludur. Çözüm süreci de böyledir, müzakere süreci de böyledir. Bunlar inanın ki içinde büyük mücadeleleri barındırıyor.

“Gözümüzü hep halkımızın hizasında tutacağız”

G20 zirvesinde başbakan sesleniyor “gelin sorunlarımızın çözümünde ortak yol bulalım” diyor. Bize demiyor bunu tabi. Muhalefet partilerine falan söylemiyor. Dünyanın zengin G20 zirvesinde patronlarına aslında söylüyor. Bu ülkede bu cümleyi kuramıyor. Ülkenin cumhurbaşkanı bunu söyleyemiyor. Biz o nedenle bu mücadelede bu siyasi partilerle birlikte demokrasiye özgürlüğe kolay kolay ulaşamayacağız. Gözümüzü hep halkımızın hizasında tutacağız.