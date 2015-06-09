Sabah gazetesi köşe yazarı Sevilay Yükselir'in işine son verildi. Bir dönem Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye en büyük desteği veren isimlerden biri olan Yükselir, seçimlerden önce yaptığı "HDP Meclis'e girmeli" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, Yükselir'in Sabah gazetesinden kovulmasının sebebi, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın “HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar” şeklindeki sözlerine yönelik eleştirileri oldu.

Akdoğan'ı Twitter'dan eleştiren Yükselir, şu mesajları paylaşmıştı:

"Kargaların bazıları beni döneklikle suçluyormuş.Haklılar çünkü şakşakçılıkları ile kayıp ettirdikleri 12 puanı kamufle için başka yol yok! 'Kim bu kargalar?' diye mi soruyorsunuz. AK Parti'nin kaybına sebep olan ve olmaya da devam eden. İşte onlardan biri.. Akdoğan ve onun gibi siyasi analiz yetisi sıfırlar konuşmaya devam ettikçe kayıp devam edecek. Davutoğlu'nun ilk icraatı YA'ya sus demek olma.”

