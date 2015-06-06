Sevilay Yükselir: Erdoğan'a tapmıştım, AKP çok yanlış yaptı, oyum HDP'ye!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, bombalanan HDP Diyarbakır mitingine ilişkin olarak, "HDP'lileri sokağa dökmek için yapılan provokasyonlarda amaç HDP'ye baraj aştırtmamak. HDP tabanı bu oyuna gelmemeli. Lütfen!" dedi. "AK Parti bu seçimde çok ama çok yanlış bi politika izledi" diyen Yükselir, "Oyumu kime vereceğimi soruyor bazıları.Oyum demokrasi,Halkların kardeşliği, antidemokratik Barajın yıkılması için bu seçimde HDP'ye!!" ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlar yapan Yükselir'in tweetleri şöyle: