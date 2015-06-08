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Sevilay Yükselir, Yalçın Akdoğan'a 'karga' dedi, Nazlı Ilıcak 'yanaşma' deyince tartışma büyüdü

Bugün yazarı Ilıcak ile Sabah yazarı Yükselir, Twitter'da polemik yaşadı

08 Haziran 2015 20:51

Seçimden bir gün önce hükümetin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreciyle ilgili tavrını eleştiren ve oyunu HDP'ye vereceğini açıklayan Sabah yazarı Sevilay Yükselir, eleştirel tweet'lerine bugün de devam etti. Sevilay Yükselir, Bugün yazarı Nazlı Ilıcak’la da polemik yaşadı.

"Kargaların bazıları beni döneklikle suçluyormuş. Haklılar çünkü şakşakçılıkları ile kayıp ettirdikleri 12 puanı kamufle için başka yol yok" diyen Yükselir, 'karga' olarak da Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ı işaret etti. Sevilay Yükselir, "Akdoğan ve onun gibi siyasi analiz yetisi sıfırlar konuşmaya devam ettikçe kayıp devam edecek. Davutoğlu'nun ilk icraatı Yalçın Akdoğan'a sus demek olmalı" mesajını paylaştı.

Yükselir'in tweet'leri takipçilerinde şaşkınlık yaratırken, Bugün Yazarı Nazlı Ilıcak'ın tweet'i, tartışmayı başlattı. Ilıcak, Yükselir'e verdiği yanıtta, "Önce başörtüsü ve Erdoğan düşmanıydın. AKP iktidarını perçinleyince onlara yanaştın. Şimdi yeni bir çıkış arıyorsun ama nafile" ifadelerini kullandı.

Nazlı Ilıcak'ın sözlerine Sevilay Yükselir'den sert yanıt geldi.

İşte o yazışmalar:

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