Sevgilisini benzin döküp yakan sanığa müebbet

Birlikte tatile gittiği sevgilisi 30 yaşındaki Çilem Hülya Berkil'i benzin dökerek yakmaktan tutuklu yargılanan 37 yaşındaki Abdurrahman Göçer, ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Teslime Tosun’un DHA’da yer alan haberinhe göre, evli ve 1 çocuk babası Abdurrahman Göçer, sevgilisi Çilem Hülya Berkil ile Ankara’dan Antalya’ya tatile geldi. 22 Ağustos 2013 günü dönüş yoluna çıkan iki sevgili, araçta tartıştı. Burdur-Antalya yolunda Döşemealtı ilçesi sınırlarındayken aracı durduran Abdurrahman Göçer, arka bagajdan aldığı bidondaki benzini Berkil’in başından döküp ateşe verdi.

Vücudunun büyük bölümü yanan kadın, sevgilisi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Berkil müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, tutuklanan Göçer olayın kaza olduğunu ileri sürdü. Abdurrahman Göçer, mahkemede, "Ben onu yakmak değil, kurtarmak için canımı verirdim" diye kendini savundu.

Jandarmaya tutanakları değiştirme suçlaması

Dava devam ederken, olayı soruşturan dönemin Döşemealtı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hakan Dal, bu olayla ilgili rüşvet karşılığında tutanakları değiştirmekle suçlandı. Hakan Dal bir süre tutuklu kaldıktan sonra geçen ay tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yargılamanın yapıldığı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdurrahman Göçer, tutuksuz yargılanan Hakan Dal ve sanık avukatları katılırken, diğer sanıklar katılmadı. Çilem Hülya Berkil’in annesi Serpil Demirbaş, avukatı Gülseda Öz, Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu Başkanı Zelal Şengöz, Kadın Dayanışma Derneği’nden Nuray Kaya ve çok sayıda sanık ve müşteki yakını da duruşmaya katıldı.

'Kendi kendini yaktı'

Abdurrahman Göçer son savunmasında, yine Çilem Hülya Berkil’i öldürmediğini belirterek, "Kendi kendini yaktı, beni de yaktı" dedi. Hakan Dal ise rüşvet iddiasını kabul etmedi. Sanık avukatları da savunmalarını bu yönde yaptı. Verilen kısa aranın ardından karar açıklandı.

Mahkeme başkanı Faris Özsoy, Abdurrahman Göçer’in, Çilem Hülya Berkil’i başından aşağı benzin dökerek yaktığına dair somut deliller bulunduğuna dikkat çekti. Mahkeme oy birliğiyle Abdurrahman Göçer’i önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına, ardından mahkemedeki iyi hali nedeniyle ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Jandarmaya rüşvet cezası

Cinayetin soruşturması sırasında rüşvet karşılığı tutanakları değiştirdiği iddia edilen astsubay Hakan Dal rüşvet almaktan 3 yıl 4 ay, yalan tanıklıktan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakan Dal’a rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanan Abdurrahman Göçer’in kardeşi Alaaddin Göçer 3 yıl 4 ay, dayısı Ziya Yılmaz ise 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. İlk ifadesinde dürbünle kaçak avcılara bakarken Abdurrahman Göçer’in Çilem Hülya Berkil’in üzerine benzin döküp çakmağı çaktığını gördüğünü söyleyen, savcılıkta ise "Benzini döktüğünü görmedim" diye ifadesini değiştiren orman muhafaza memuru Hüsnü Aydoğmuş ise yalan tanıklıktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.