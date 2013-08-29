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Sevgilisini benzin dökerek yakan adamın cinayetten sabıkası var

Abdurrahman Göçer’in, cinayet ve ruhsatsız silah bulundurmaktan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı

29 Ağustos 2013 12:42

Tatil için gittikleri Antalya’dan Ankara’ya dönerken tartıştığı sevgilisi Çilem Hülya Berkil’i (30) üzerine benzin döküp yakarak öldürmekten tutuklanan Abdurrahman Göçer’in, cinayet ve ruhsatsız silah bulundurmaktan sabıka kaydı olduğu ve yaralama suçlamasıyla halen yargılandığı ortaya çıktı.

 

Şartlı tahliye oldu

 

Göçer’in, 25 Ocak 2005’te eniştesi Yılmaz Yetiş’i tabancayla kafasından vurarak öldürmekten 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildiği, 7 yıl hapis yattıktan sonra geçen yılın başında ‘şartlı tahliye’ edildiği öğrenildi. Bir kavga sırasında ‘adam yaralama’dan Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde halen yargılamasının sürdüğü de anlaşılan Göçer’in, Berkil’i, 26 Mayıs’ta annesi S.D. ile birlikte yaşadığı Ankara Seyranbağları’ndaki evden zorla kaçırdığı da öğrenildi. Berkil’in annesi S.D.’nin olay üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduğu, dilekçesinde, Göçer’in ‘kıskançlık’ nedeniyle kızını sürekli tehdit ettiğini de iddia ettiği belirlendi. Savcılığın talimatıyla polisin aynı gün Göçer ve Berkil’i Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir evde bulduğu, ancak Berkil şikâyetçi olmayınca Göçer’in serbest kaldığı kaydedildi.

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