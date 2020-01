Sevda Demirel: Bir trans kadın sayesinde şöhret oldum

Türkiye'nin güzel ve seksi kadınlarından birisi Sevda Demirel ama kamuoyunda hep trans kadınlarla birlikte anıldı. Hatta kendisinin de bir transseksüel kadın olduğu iddia edildi. Hakkında çok söylendi çizildi. Magazin haberlerinin vazgeçilmezi oldu. Her zaman güzelliğiyle boy gösterdi dergilerin ve gazetelerin ön sayfalarında.

38 yaşında Almanya doğumlu ve bir boğa burcu kadını olan Sevda Demirel, şöhretini ve mankenlik kariyerini bir trans kadına borçlu olduğunu ifade ediyor. Televizyonda ilk defa Cem Özer Show'da gördük kendisini ve çok beğendik. Birgün yine bir televizyon programında gördük Sevda Demirel'i ama bu defa şaşırmışdık. "Mum Kokulu Kadınlar" filminin ödüllü oyuncusu Hande Ataizi'ye canlı yayında öyle bir tokat attı ki gündem durdu ve herkes bu olayı konuştu. Medya ardı ardına haber yaptı. İki kadın bir daha hiç konuşmadı.

Yıllar geçti ve Sevda Demirel şov dünyasından elini eteğini çekti. İstanbul'un Anadolu yakasında mütevazi bir hayat sürmeye başladı. Hayvan hakları savunucusuna dönüştü. Nerede hayvana yönelik şiddet ve katliam varsa Sevda Demirel hep en önde oldu. Sokak köpeklerinin yakalanıp Uzak Doğu ülkelerinden Tayland'a büyük gemilerle gönderildiğini bizler Sevda Demirel'den öğrendik. Kiraladığı küçük bir tekne ile saatlerce takip etti Marmara denizinde giden büyük gemiyi. Sosyal medyadan da duyurmuştu olayı an be an ancak devletin kolluk kuvvetleri ilgilenmedi. Gemi ufukta kaybolmuştu ve bizler bir televizyonun akşam bülteninde geminin ardından bakarken ağlayan bir Sevda Demirel gördük. Geçtiğimiz günlerde kimsesiz ve bakıma muhtaç trans kadınların yaşadığı Trans Misafirhanesi'ni ziyaret eden Sevda Demirel ile yeni Sevda'yı konuştuk.

'Herkes trans kadın olduğumu düşündü'

Kamuoyunda adınız her zaman trans kadınlarla anıldı.

Evet herkes benim bir transseksüel kadın olduğumu düşünüyordu. Çünkü ben uzun boylu ve iri yarıydım. Cem Özer Show ilk çıktığım televizyon programıydı. O programda da çok sorulmuştu. İnsanların benim hakkımda bu şekilde düşünmeleri benim umurumda bile olmadı hiçbir zaman. Çünkü bunlar benim için ayıp kıstasları değildi.

'Bir trans kadın sayesinde şöhret oldum'

İstanbul’a ilk geldiğim zamanlar henüz evden yeni ayrılmıştım ve çok gençtim. Şöhret olma hayallerim vardı ve kalacak bir yerim yoktu. Aydan adında bir transseksüel kadınla tanıştım. Onunla tanışmak hayatımın dönüm noktası olmuştu. Beni kötülüklerden korudu, bana kol kanat gerdi, kötü ortamlara itmedi beni ve hep olumlu yönde katkısı oldu. Ünlü fotoğrafçı Erol Atar’la tanıştırdı ve Aydan sayesinde modellik kariyerime adım atmış oldum. Ben bir trans kadın sayesinde şöhret oldum.

'Bir boksörle görücü usulü evleniyorum'

Sevda Demirel şimdilerde neler yapıyor?

Kısmetse 5 Kasım 2014’te evleniyorum. Hayatımda ilk defa gelinlik giyeceğim anne olmak istiyorum. İsim modacılarla çalışmadım nasıl olsa sandukada saklanacak ne gerek var. Çok öyle incik boncuk şeyleri de seven birisi değilim. Zaten uzun boylu gösterişli bir kadınım. Sade bir gelinlik olacak. Boksör bir adamla evleniyorum Almanya’da yaşıyor. Çok değerli birisi ama aramızda aşk yok çünkü görücü usulüyle evleniyoruz. Bir defa karşılaştık ve evlenme teklif etti sonrasında zaten. Beni tanımadan sadece facebook taki paylaşımlarımdan yazılarımla beni tanımış. Görücü usulü ile yapılan evlilikler uzun süreli oluyor bence.

'Yazık çok sert vurmuşum kıza'

Değişmiş bir Sevda Demirel görüyorum. Eski yıllarda biz sizi daha fevri hatırlıyoruz. Katıldığınız bir televizyon programında Hande Ataizi’ye tokat atmıştınız.

Bazen aklıma geldikçe kendi kendime “yazık çok sert vurmuşum kıza” diyorum. Hata mı, değil mi bilmiyorum. O dönem çok desteklemişti herkes. Hiç görüşmedik o olayın ardından. Bir defa Bebek’te karşılaştık. Paparazziler bizi aynı karede görüntülediler. Ama hiç konuşmadık. Bu olaydan sanırım evlenerek sıyrılacağım. Nerde görse hep kaçıyor benden. Korkmasın kendisine bir daha tokat atmam ki.

'Gezi gibi olaylar bizi ülke olarak çok olumsuz etiketliyor'

Gezi olaylarıyla başlayan ve şimdi de Kobanê olayları ile halkların sokakta sisteme karşı verdiği bir mücadele var. Bu toplumsal olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ben Avrupa’da büyüdüm. Ülkemi çok sevmeme rağmen oraların kültürü bana hep daha sıcak geldi. Çünkü kendimi daha emniyette hissettim her zaman. Bu tip olaylar ülkemize her zaman zarar verir. Mütemadiyen ülkede sürekli bir şeyler yaşanıyor ve bu tarz olaylar daha olumsuz hala getiriyor güzelim Türkiyemizi. Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz ama biz bunları görmüyoruz. Nerede bölünmek istenen bir grup varsa onlarla karşı karşıyayız. İstanbul’da bile huzur kalmadı artık. Cumhurbaşkanımızdan daha çok refah ve huzur bekliyorum. Bu tip olaylar bizi ülke olarak çok olumsuz etiketliyor. Bu bir açıklama mıdır, yoksa özür müdür bilmiyorum ama Gezi olaylarına katılamadım çünkü astım hastasıyım ben o dönem orada olsaydım canımı orda bırakmış olurdum. Kalben dualar ettim hep. İnşallah ülkemiz çok daha güzel olacak.

'Artık kadınlar yönetsin devletleri'

Gelecek hakkında ne düşünüyorsunuz?

Artık devletleri kadınların yönetmesini istiyorum. Erkekler beceremiyor bu işi gördük. Duygusuzlar ve hep savaşma hissi var erkeklerde. Annelik, doğurganlık ve kadınlık hissi yok. Kadınların el attığı her yer çiçek gibi oluyor. Erkekler gitsin kadınlar olsun her yerde.

'Tövbekâr oldum'

Gelecekten bahsetmişken sizin kariyer planlarınızda neler var?

Yaklaşık bir sene önce tövbekâr oldum. Kapanmadım ama bir rüya gördüm çok etkisinde kaldım o rüyanın. Uzun zamandır kimseyle flört bile etmedim. Nikâhsız birlikteliğe ve alkole tövbe ettim. Kendimi hapsettim ama ben memnunum bu hapishane çok keyifli. Tövbe ettikten sonra inanılmaz rakamlara sahne teklifleri almaya başladım. İşte o noktada Allah tarafından sınandığımı düşündüm. Küçük bir güzellik salonu açtım kendime Dragos’ta.

'Kötü kalpli yılan kadınlar var'

Türkiye’nin en seksi ve güzel kadınlarından birisisiniz. Çevrenizde bugüne kadar fazlasıyla erkek olmuştur. Aşk hakkında önerileriniz nelerdir?

Benim değişmez tabularım var. Evli erkeklerle birlikte olmaya çok karşıyım. Hiçbir kadının ahını almaya hakkım yok. Dünyada o kadar çok bekâr erkek varken ve ben hepsine hayır derken niye evli bir erkeği seçeyim. Aldatmalarda buradan başlıyor. Çünkü kadınlar evli erkeklere evet diyor. Eğer bu kadınlar evli erkeklere hayır derlerse, o evli erkeklerin de eşlerini aldatma oranları düşer. Tabii ki eskort kadınlara da gider erkekler ama bir nebze düşer bu durum. Erkekler satın aldıkları bir şeyi sevmiyor duygu arıyorlar. İhanete korkunç karşıyım. Zevk için evli erkeği baştan çıkartıp diğer kadını ekarte etmeye çalışan kötü kalpli yılan kadınlar var. Kadınları ağlatan kadınlar yaşamasın zaten. Deniz Seki’nin de neden bu halde olduğunu tahmin edebiliyorum. Hüsnü Şenlendirici’nin eşi bebeğini emzirdiği zamanlar çok büyük beddualar etmişti. İşte sonuç ortada. Amerikalı ve Avrupalıların yaptığı gibi partnerinden hoşlanmıyorsan al karşına konuş ve medeni bir şekilde ayrıl. Erkeklerin bu yedekleme sistemini anlamıyorum.

'Üç beyazdan uzak dursunlar'

Sportif ve bakımlı birisi olarak kadınlara önerileriniz var mı?

En önemli kural un, şeker ve tuzdan uzak kalmak gerekiyor. Bol bol yürüyüş yapsınlar ve bisiklete binsinler. Sebze ve meyvelerden oluşan detokslar yapsınlar. Günde 1 saat pilates yapmak gerekir. Alkol ve sigaradan uzak dursunlar. Gece erken yatıp sabah erken kalkmaya özen göstersinler. Ben mesela saatlerce ayna karşısında olan birisi değilim. Günlük bakımımı gerektiği kadar yapıyorum. Sabah saat 7 de uyanırım yaşadığım sitedeki kadınlara ücretsiz pilates yaptırıyorum. Güzellik salonumu açarım sonra 50 tane köpeğim var benim onları beslerim onlarla ilgilenirim.

5 Kasım 2014 tarihinde Almanya'da yaşayan ve görücü usulu tanıştığı bir boksörle dünya evine girecek olan Sevda Demirel, en yakın zamanda anne olmak istediğini ifade etti.