Sevcan Orhan'dan, müzisyenler adına Erdoğan'dan özür dileyen Tuğba Ekinci'ye: Meslektaşım değil, çünkü kendisi 'müzisyen' değil

Sanatçı Sevcan Orhan, "Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim" diyen şarkıcı Tuğba Ekinci'ye tepki gösterirken, "Bu hanımefendi benim meslektaşım değil! Hiçbir müzisyenin meslektaşı değil. Çünkü kendisi 'müzisyen' değil" dedi.

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında müzisyenlerle ilgili bir kararın bulunmamasına birçok sanatçı tepki gösterirken, şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Ekinci, meslektaşlarının "adam gibi istemeyi öğrenemediklerini" öne sürerken, Erdoğan'a yönelik, "Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim" dedi.

Ekinci'nin sözleri tepki çekerken, bir tepki de sanatçı Sevcan Orhan'dan gelldi.

Orhan, sosyal medya hesabından Ekinci'nin açıklamalarına karşın, "Bu hanımefendi benim meslektaşım değil! Hiçbir müzisyenin meslektaşı değil. Çünkü kendisi 'müzisyen' değil" dedi.