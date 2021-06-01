Şarkıcı Tuğba Ekinci: Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında müzisyenlerle ilgili bir kararın bulunmamasına birçok sanatçı tepki gösterirken, şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'kademeli normalleşme' takvimini duyurdu. 1 Haziran sonrası açıklanan kararlarda müzisyenler yine görmezden gelindi. Sosyal medyada birçok sanatçı bu duruma tepki gösterdi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ise tepki gösteren sanatçılara tepki gösterdi. Instagram hesabından Erdoğan'a ricada bulunan Ekinci, sanatçıları 'telafuzu öğrenememekle' suçladı.

Tuğba Ekinci'nin paylaşımı şu şekilde:

"Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri İçin ben özür dilerim . Adam gibi İstemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki."