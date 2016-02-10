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Sevan Nişanyan'a 11 gün hücre cezası verildi; üzerinde bulunan flash bellek ateşli silah ve patlayıcı madde ile bir tutuldu

Nişanyan karara itiraz ederse ve itirazı reddedilirse, ret kararının çıktığı gün hücreye konulacak

10 Şubat 2016 20:08

Can Bursalı

İzmir’in Selçuk İlçesi’nin turistik köyü Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay’ın 3 ayrı hapis cezasını da onamasının ardından hakkında toplam 11,5 yıl mahkumiyet kararı bulunan yazar Sevan Nişanyan, cezaevi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldığı Söke Sultanhisar Açık Cezaevi’nin kapalı kısmına nakledilmesinin ardından şimdi de 11 günlük hücre cezası aldı. Üzerinde cezaevinde yasak olan internet erişimi sağlayıcısı Vınn ve flash bellek bulundurduğu gerekçesiyle verilen kararda, cihazların ateşli silah ve patlayıcı maddeyle bir tutulması dikkat çekti.

Söke Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın verdiği kararda kurum müdürü Hulusi Çıngıl, Murat Öztürk ve disiplin kurulu üyeleri Murat Öztürk, Coşkun Kaplan, Funda Karcoğlu ile Ali İhsan Alacahan imzası bulunuyor. 

Nişanyan karar kendisine tebliğ edildikten sonra 15 içinde Söke İnfaz Hakimliği’ne itiraz edebilecek. İtirazın reddedilmesi durumunda cezaevi idaresine dilekçeyle başvurarak itirazını Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yineleyebilecek olan Nişanyan, buradan da ret cevabı alırsa, ret tarihi itibariyle cezası kesinleşecek.

Nişanyan hakkında verilen kararda şu ifadeler kullanıldı:

''Hükümlü Sevan Bedros Nişanyan’ın bu eylemi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44. maddesinin 3. fıkrasının G bendinde belirtilen ‘’Ateşli silah, mermi, patlayıcı madde, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilaç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak kullanmak’’ eylemi uyarınca 11 gün hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına itirazı kabil olmak üzere mütalaaya uygun olarak karar verilmiştir''

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