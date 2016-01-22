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Yaşam

Eylülden beri cezaevinin açık kısmında kalan Sevan Nişanyan kapalıya nakledildi

Yazarın avukatı: Neden nakledildiğini bilmiyoruz

22 Ocak 2016 23:48

Hakkında 11.5 yıl hapis cezası bulunan Sevan Nişanyan, Eylül 2015'ten beri kaldığı Sultanhisar Açık Cezaevi'nin kapalı kısmına nakledildi

Agos'tan Vartak Estukyan'ın haberine göre  Nişanyan'ın avukatlarından Murat Akçı'nın yaptığı açıklamada yazarın neden kapalı cezaevine nakledildiğini bilmediklerini söyledi: "Sevan Nişanyan'ın kapalı cezaevine nakledildiği bilgisi doğru. Ancak bu nakilin sebebi kimse tarafından bilinmiyor. Bunun nedenini Pazartesi günü kendisini ziyaret ettiğimde öğreneceğim. Yeni yapılan cezaevlerinin bazılarında hem açık hem kapalı alan bulunuyor, Nişanyan da şu anda bulunduğu cezaevinin kapalı bölümüne nakledildi."

Yargıtay'ın 3 ayrı hapis cezasını onamasının ardından 11,5 yıl hapis cezası alan yazar Sevan Nişanyan, 22 Aralık'ta özel izinle doğum gününü kutlamıştı.

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