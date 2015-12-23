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Yaşam

11,5 yıl hapis cezası alan Sevan Nişanyan, özel izinle doğum gününü kutladı

"İlk kez cezaevinde olup da, papyon, kravatla dansöz oynatan bir kişi olmanın onurunu yaşadım”

23 Aralık 2015 17:33

Yargıtay'ın 3 ayrı hapis cezasını onamasının ardından 11,5 yıl hapis cezası alan yazar Sevan Nişanyan, özel izinle doğum gününü kutladı.

İzmir’in Selçuk İlçesi’nin turistik köyü Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle hapse mahkum olan ve Yargıtay’ın 3 ayrı hapis cezasını onamasının ardından 11,5 yıl hapis cezası alan yazar Sevan Nişanyan, özel izinle doğum gününü kutladı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, doğum günü partisine, HDP’li milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Garo Paylan ile yazar Hasan Cemal ve Hayko Bağdat da katıldı. Doğum günü partisine dansöz de geldi. Nişanyan birlikte göbek attığı dansöze para da taktı.

Cezaevinden izinli olarak çıkan ve bir restoranda yapılan 60. doğum günü partisine papyon takarak gelen Nişanyan, “Zannediyorum tarihte ilk kez Türkiye’de cezaevinde olup da, papyon, kravatla dansöz oynatan bir kişi olmanın onurunu yaşadım” dedi. Nişanyan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:  ”Türkiye’yi yöneten bürokrasidir, bürokrasi ise en cahil, en korkak ve en yeteneksizin egemen olduğu sistemin adıdır. Korkudan ve beceriksizlikten dolayı her türlü insani duyguyu kaybetmiş olan ve sadece küçük çıkarlarıyla hareket eden insanlardan oluşan bir ağdır. Türkiye’yi yöneten bunlardır. Türkiye’yi yöneten dehşetli cahil, korkak, yaşamdan hiçbir beklentisi olmayan, sizden benden daha fazla korkan; bir takım çapsız ve cahil 3 milyon kişilik ordunun kontrolündedir. Bununla başa çıkmak kolay değildir. Bürokrasiyle mücadeleyi kazanmanın imkânını göremiyorum.”

 

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