T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sevan Nişanyan’a 4 yıl 7 aylık yeni hapis cezası

Yargıtay, Sevan Nişanyan’a 3 ayrı davadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezasını onadı

19 Nisan 2015 18:11

Yargıtay, Sevan Nişanyan’a 3 ayrı davadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezasını onayladı. Nişanyan'ın toplam infaz süresi 11 yıl 1 aya ulaştı.

Aydın Yenipazar Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sevan Nişanyan’ın daha önce onanan 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla birleşince toplam infaz süresi 11 yıl 1 aya çıktı. Nişanyan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na (KTVKK) muhalefet gerekçesiyle 2 ayrı davadan verilen 4 yıl 2 ay ve mühür bozmadan ötürü 5 ay daha hapis yatması öngörülüyor.

Emre Can Dağlıoğlu'nun Agos gazetesinde yayımlanan haberine göre, 21 Nisan’da açık cezaevine geçmesi beklenen Nişanyan, bu cezalardan ötürü 2016’ya kadar kapalı cezaevinde kalacak. Ayrıca Nişanyan’ın Yargıtay’da bekleyen 5 yıl 6 aylık hapis hapis cezası da mevcut. 

 

'Açık cezaevine çıkması 2016'ya sarktı'

 

T24'e konuşan Sevan Nişanyan'ın avukatı Murat Akçı, Yargıtay'ın üç ayrı davadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezasını onaylamasını beklemedikleri bir karar olduğunu belirterek "Açık cezaevine çıkması 2016'ya sarktı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında şu anda kapalı cezaevinde yatan tek kişi Sevan Nişanyan. Bununla ilgili Meclis'e soru önergeleri verildi ama bu önergelere cevap bile verilmedi" dedi.

Sevan Nişanyan hakkında şimdiye kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na (KTVKK) ve İmar Kanunu’na muhalefetten açılmış 11 dosyayla ilgili olarak itiraz talebiyle Yargıtay’a başvurulmuştu. Aynı suçlardan tek tek ceza verilmesi yerine tek bir ceza verilmesi talebini içeren itiraza Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği cevap bekleniyor. 

ETİKETLER

sevan nişanyanhapisyargıtayyeni ceza

İlgili Haberler

Sevan Nişanyan'ın yeni kitabı 'Ağır Kitap' çıktı

Yazar Sevan Nişanyan’ın yeni kitabı propaganda yayınlarından çıktı

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Sevan Nişanyan’a AİHM yolunu gösterdi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Sevan Nişanyan'ın AİHM'e başvurmasını önerdi

Nişanyan Evleri yıkılıyor

Sevan Nişanyan'ın hapis cezası almasına sebep olan Nişanyan Evleri'ne yıkım kararı çıkarıldı

Anayasa Mahkemesi’nden Sevan Nişanyan’a ret, dava AİHM'e taşınıyor

Sevan Nişanyan’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçuna ilişkin davalara itirazı reddedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24