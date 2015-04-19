Sevan Nişanyan’a 4 yıl 7 aylık yeni hapis cezası

Yargıtay, Sevan Nişanyan’a 3 ayrı davadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezasını onayladı. Nişanyan'ın toplam infaz süresi 11 yıl 1 aya ulaştı.

Aydın Yenipazar Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sevan Nişanyan’ın daha önce onanan 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla birleşince toplam infaz süresi 11 yıl 1 aya çıktı. Nişanyan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na (KTVKK) muhalefet gerekçesiyle 2 ayrı davadan verilen 4 yıl 2 ay ve mühür bozmadan ötürü 5 ay daha hapis yatması öngörülüyor.

Emre Can Dağlıoğlu'nun Agos gazetesinde yayımlanan haberine göre, 21 Nisan’da açık cezaevine geçmesi beklenen Nişanyan, bu cezalardan ötürü 2016’ya kadar kapalı cezaevinde kalacak. Ayrıca Nişanyan’ın Yargıtay’da bekleyen 5 yıl 6 aylık hapis hapis cezası da mevcut.

'Açık cezaevine çıkması 2016'ya sarktı'

T24'e konuşan Sevan Nişanyan'ın avukatı Murat Akçı, Yargıtay'ın üç ayrı davadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezasını onaylamasını beklemedikleri bir karar olduğunu belirterek "Açık cezaevine çıkması 2016'ya sarktı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında şu anda kapalı cezaevinde yatan tek kişi Sevan Nişanyan. Bununla ilgili Meclis'e soru önergeleri verildi ama bu önergelere cevap bile verilmedi" dedi.

Sevan Nişanyan hakkında şimdiye kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na (KTVKK) ve İmar Kanunu’na muhalefetten açılmış 11 dosyayla ilgili olarak itiraz talebiyle Yargıtay’a başvurulmuştu. Aynı suçlardan tek tek ceza verilmesi yerine tek bir ceza verilmesi talebini içeren itiraza Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği cevap bekleniyor.